Автобус с детьми попал в аварию в Японии: 32 ребенка госпитализированы

Сегодня утром в Японии автобус детского сада столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся в городе Цукуба префектуры Ибараки. В автобусе везли 32 ребенка. Воспитанников детсада и двоих взрослых, находившихся в автомобиле, госпитализировали. По данным местной полиции, жертв нет.

Предположительно, малыши получили легкие ушибы и ссадины. Полиция тщательно расследует причины столкновения автобуса и машины.

А в Швейцарии продолжается расследование крупнейшей автокатастрофы, жертвами которой накануне стали 28 человек, в том числе 22 ребенка в возрасте 11 — 12 лет. В Бельгии объявлен траур.