Труп мужчины обнаружен в квартире в центре Москвы

В Москве в ночь на четверг в квартире на улице 1-я Тверская-Ямская, 13-52 полицейские обнаружили труп мужчины. Источник в правоохранительных органах столицы уточнил, что тело мужчины со связанными ремнями руками и ногами обнаружили в 00.10 мск.

Согласно заключению экспертов мужчина скончался около трех суток назад. Личность мужчины устанавливается. Проводятся оперативно-следственные действия. «АН» сообщали, что накануне в Москве связанное тело мужчины - эндокринолога центра здоровья РАМН с кляпом во рту нашли в среду в его квартире на Керченской улице.

По данным полиции, руки и ноги детского врача были связаны ремнями.



Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).