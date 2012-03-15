В Челябинске произошло обрушение офисного здания

В Челябинске сегодня утром обрушилась часть многоэтажного офисного здания, расположено на территории таксопарка по улице Сурикова. По данным МЧС по Челябинской области, жертв и пострадавших избежать удалось.

Часть кирпичного многоэтажного офисного здания - 3-4 этажи - обрушились при проведении строительных работ. На место происшествия направлены спасатели.

В связи с происшествием открыта горячая линия: тел. 8(351)239-71-05.