Еще трое детей и женщина погибли в пожаре в Красноярском крае

В России почти ежедневно пожары уносят жизни маленьких детей. Очередными жертвами пожара сегодня утром стали трое малышей с мамой в поселке Каратузское в Красноярском крае.

ГУ МЧС по региону, сегодня утром, в 05:43 по местному времени на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение - горит жилой деревянный одноэтажный дом. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия.

На тушении пожара были задействованы две автоцистерны и пятеро спасателей. Пожар был ликвидирован за 20 минут.

Но четыре человека, в том числе трое детей, погибли. Угарным газом отравилась 30-летняя женщина и трое ее маленьких сыновей. Одному из мальчиков был всего годик. Также погибли мальчики 4-х и 8 лет.

Причины возгорания пока не установлены. На месте происшествия работают дознаватели.

Накануне в Подмосковье в Серпуховском районе жертвой пожара стали двое детей из многодетной семьи.

На юге Подмосковья в деревне Нефедово Серпуховского района в ночь на среду сгорел жилой деревянный одноэтажный дом. В результате пожара пострадало 7 человек - две семьи с детьми. Тела детей 4 и 12 лет были обнаружены при разборе пожара.

"АН" сообщали, что пожар в жилом доме в Энгельсе Саратовской области унес жизнь одного человека. Семеро, в том числе трое детей, пострадали