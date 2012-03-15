Аркадий Дворкович в микроблоге признался в ДТП. "Нарушил, каюсь", - написал помощник президента в своем микроблоге в "Твиттере".За нарушение правил выписан штраф, который будет оплачен.

Дворкович посетовал и на невнимательность второго участника аварии. "Он мог бы, конечно, посмотреть в зеркало перед поворотом", - поделился Дворкович.

Накануне утром автомобиль, по данным СМИ, закрепленный за Дворковичем, попал в легкое ДТП на Пятницком шоссе в Москве. Сообщается, что водитель "Мерседеса" с белорусскими номерами, выполняя поворот, не заметил авто Дворковича и слегка его зацепил.