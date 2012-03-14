Появились подробности столкновения машин под Тулой

В районе поворота на Ясногорск на трассе в Тульской области столкнулись 35 машин, включая пассажирский автобус. Пассажирка автобуса погибла на месте, еще двое серьезно пострадали. Движение из Москвы в Тулу производится в объезд.



ДТП произошло 14 марта около 18 часов 30 минут на 150-м километре федеральной трассы "Крым". Здесь столкнулись грузовик "КамАЗ" и легковая машина. Затем в грузовик въехал пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Щекино. Авария произошла из-за плохой видимости на дороге в связи со снежным бураном.

На месте аварии работают сотрудники УМВД, ГИБДД и спасатели МЧС России, сообщают «Вести».

Ранее «АН» писали: Около 30 автомобилей столкнулись вечером на федеральной трассе "Крым" в Тульской области.



