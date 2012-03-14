В Тульской области столкнулись около 30 машин

Около 30 автомобилей столкнулись вечером на федеральной трассе "Крым" в Тульской области, по предварительным данным, есть жертвы. Авария произошла около 19.00 мск в Ясногорском районе Тульской области.

По предварительным данным, автобус врезался в двигавшийся автомобиль, это, в свою очередь, спровоцировало еще несколько аварий.

Подробности аварии выясняются. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, на помощь пострадавшим направлены медики.

Не исключено, что аварию спровоцировали неблагоприятные погодные условия. Сегодня на Тульскую область обрушился сильный снегопад, сообщают РИА Новости. По данным Росгидрометцентра, нулевая температура воздуха, которая держалась в регионе весь день, к ночи опустится до минус 3-8 градусов, что осложнит ситуацию на дорогах.



