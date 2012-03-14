Названы первые версии причин трагедии в Швейцарии (ВИДЕО)

Автобус со школьниками из Бельгии, которые возвращались домой с горнолыжного курорта, врезался в стену тоннеля. Превышение скорости — это первая и пока основная версия, с которой работают следователи.



Автобус, новый и в полной исправности - это уже известно, выехал с базы вечером, в салоне были два водителя, дети, взрослые из группы сопровождения. Погодные условия в норме, ни снега, ни дождя. То, что осталось от автобуса, разберут и исследуют. Скорость была высокой, это уже понятно, но следователи пытаются понять: возможно, причина катастрофы в том, что отказали тормоза. Еще одна версия — водитель заснул, но это маловероятно, так как в автобусе, полном шумящих детей, это было сделать нереально. В кресле слева сидел сменщик — оба погибли на месте, в первую же секунду. Возможно, что-то расскажут те, кто выжил, но пока все пострадавшие находятся в состоянии глубокого шока.

"Сейчас мы рассматриваем несколько версий случившегося. Нужно понять, были ли технические проблемы, человеческий фактор или что-то еще", прокомментировал Оливер Элизиг, прокурор Центрального Вале, сообщают "Вести".



Швейцария - страна с самыми безопасными и комфортными автострадами, с самыми строгими ограничениями скорости. Самые широкие освещенные тоннели, карманы для сброса скорости в случае ЧП с машиной. "Почему?" — будут спрашивать родители погибших детей, пока не услышат убедительную официальную версию.

Ранее «АН» писали: очевидцы рассказали некоторые подробности страшной автокатастрофы, в которой погибли 28 человек.



