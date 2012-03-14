В Подмосковье собака покусала женщину и ребенка

В Рузском районе Подмосковья собака жуткого вида набрасывалась на прохожих и покусала женщину и 11-летнего ребенка, ее сына. Сейчас ветеринары устанавливают,болела ли собака бешенством.



Вчера в полицию позвонила женщина, которая заявила, что по улицам деревни Лыщиково бегает бездомная собака и набрасывается на прохожих. Участковый вызвал пострадавшим от укусов "скорую", а затем вместе с местными жителями нашел собаку. Защищая граждан и себя, полицейский был вынужден застрелить собаку, сообщает ИТАР-ТАСС.