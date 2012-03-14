Медведев выразил соболезнования от России Королю бельгийцев Альберту II

Президент России Дмитрий Медведев выразил соболезнования Королю Бельгии Альберту II в связи с гибелью 22 подростков и 6 взрослых фламандцев в результате автокатастрофы в Швейцарии в тоннеле близ города Сиерр.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическим происшествием – автокатастрофой в Швейцарии, повлекшей гибель большого числа граждан Бельгии, многие из которых – дети. Прошу передать слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается, в частности в телеграмме Дмития Медведева, передает пресс-служба Кремля.

"АН" писали, что чудовищная автокатастрофа произошла накануне вечером недалеко от города Сиерр. По данным властей кантона Вале, жертвами автоаварии стали 28 фламандцев, в том числе 22 ребенка в возрасте 12 лет. Погибли оба водителя автобуса. Всего в автобусе находилось 52 человека. Еще 24 ребенка получили ранения. Они возвращались на родину со школьных каникул в долине Валь Д'Аннивеье в кантоне Вале.