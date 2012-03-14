ВВС РФ: Летчики не виноваты в крушении вертолета Ка-52 в Торжке

Предварительные причины крушения вертолета Ка-52 близ аэродрома "Торжок" в Тверской области еще не названы. Проводится расследование авиакатастрофы - работает комиссия, в составе которой специалисты службы безопасности полетов ВВС.

Начальник главного штаба ВВС РФ генерал-майор Виктор Бондарев считает, что сейчас ни одну из причин аварии исключать нельзя. Но генерал уверен, что летчики в катастрофе не виноваты, передает РИА Новости. "Могу сказать, что летчики боролись до последнего момента за спасение как самой машины, так и своих жизней", - уверен Бондарев.

Накануне произошла первая в российских ВВС катастрофа вертолета "Аллигатор". По словам Бондарева, самописцы с вертолета сохранились в очень хорошем состоянии. Вертолёт войсковой части 62632-Д выполнял плановый учебный полёт.

Около 21 часа по московскому времени произошла потеря радиосвязи с экипажем. Во вторник с воздуха было обнаружено место крушения вертолета – около 2 километров северо-западнее поселка Малая Кисиленка Тверской области. Погибли оба пилота.

Многоцелевой всепогодный боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" представляет собой двухместную модификацию ударного вертолета Ка-50 "Черная акула". Отличается от предшественника двигателями, а также формой и оборудованием носовой части.Ка-52 имеет два модернизированных двигателя ВК-2500 мощностью 2400 лошадиных сил каждый. В носовой части располагается двухместная кабина пилотов с бортовым комплексом оборудования нового поколения. Кресла пилотов оснащены катапультами. По боевой мощи "Аллигатор" не уступает американскому АН-64 Apache и превосходит все остальные существующие боевые вертолеты.