Очевидцы рассказали о ДТП в тоннеле в Швейцарии (ВИДЕО)

В Швейцарии очевидцы рассказали некоторые подробности страшной автокатастрофы, в которой погибли 28 человек. По словам свидетелей чудовищной дорожной аварии, автобус врезался на полном ходу в стену автодорожного туннеля.

Сначала он ударился о левую сторону туннеля, после чего его отбросило вправо, где он разбился неподалеку от запасного выхода из подземного сооружения.

Автокатастрофа произошла накануне вечером недалеко от города Сиерр. По данным властей кантона Вале, жертвами автоаварии стали 28 человек, в том числе 22 ребенка в возрасте 12 лет. Погибли оба водителя автобуса. Всего в автобусе находилось 52 человека. Еще 24 ребенка получили ранения.

Все погибшие — бельгийцы из Фламандского региона на севере страны. Они возвращались на родину со школьных каникул в долине Валь Д'Аннивеье в кантоне Вале. Всех пострадавших в ДТП направляют в четыре больницы кантона Вале, а также в клиники Лозанны и Берна.

В течение дня на место катастрофы должны прибыть родственники жертв трагедии в сопровождении психологов, ИТАР-ТАСС. По имеющейся информации, другие автомобили в ДТП не пострадали.