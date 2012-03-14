Туристический автобус разбился в Швейцарии: 28 погибших, 24 пострадали

Появились первые подробности о страшной автокатастрофе в Швейцарии, жертвами которой стали 28 человек.

"АН" сообщали, что среди погибших - 22 ребенка. Бельгийские туристы возвращались домой с горнолыжных курортов на автобусе. В кантоне Вале в районе города Сиерр вблизи границы с Италией туристический автобус врезался в туннеле в карман безопасности.

Также, по предварительным данным, в туннеле водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в стену.

Местные издания пишут, что погибли минимум 28 человек, в том числе 22 ребенка. Ещё 24 ребёнка получили травмы различной степени тяжести. По данным европейских СМИ, все погибшие и пострадавшие в автокатастрофе на территории Швейцарии — бельгийцы.