В Индии утонула туристка из Хабаровска

В Индии в Генконсульстве РФ в Калькутте сообщили, что накануне в Бенгальском заливе в восточном штате Орисса утонула гражданка России из Хабаровска 45-летняя Ирина Валуца.

По словам представителя консульства, недалеко от города Пури во время купания россиянку унесло подводным течением в Бенгальский залив. Женщина не смогла выплыть, передает ИТАР-ТАСС. Ирину доставили в больницу, где официально констатировали смерть.

Родственники погибшей приняли решение о кремации тела. Генконсульство РФ поддерживает контакт с родственниками и оказывает помощь с оформлением всех необходимых документов.

"АН" сообщали, что 23 февраля, купаясь в водопаде Дудхсагар в Гоа, утонул российский турист из Уфы Григорий Каторкин.