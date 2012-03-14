В деревне Нефедово найдено тело одного из пропавших на пожаре детей
14 марта 2012, 07:59 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что при разборе завалов найдено тело одного ребенка, пропавшего во время пожара в деревянном доме в деревне Нефедово в Подмосковье.
Судьба второго неизвестна, сообщает Интерфакс. Тело одного погибшегоребенка обнаружено в 06:31 мск.
По данным МЧС, сейчас пожар полностью потушен. "АН" сообщали, что спасатели из горящего дома в деревне Нефедова Серпуховского района были эвакуированы из дома двое взрослых и пятеро детей, до последнего времени судьба двоих детей оставалась неизвестной.
Напомним, в результате пожара пострадал один из взрослых. Он был доставлен в больницу им. Семашко Серпухова. Со слов пострадавшего мужчины, возможно, в горящем доме остались двое детей. Женщина и дети размещены в больнице N7.