В деревне Нефедово найдено тело одного из пропавших на пожаре детей

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что при разборе завалов найдено тело одного ребенка, пропавшего во время пожара в деревянном доме в деревне Нефедово в Подмосковье.

Судьба второго неизвестна, сообщает Интерфакс. Тело одного погибшегоребенка обнаружено в 06:31 мск.

По данным МЧС, сейчас пожар полностью потушен. "АН" сообщали, что спасатели из горящего дома в деревне Нефедова Серпуховского района были эвакуированы из дома двое взрослых и пятеро детей, до последнего времени судьба двоих детей оставалась неизвестной.

Напомним, в результате пожара пострадал один из взрослых. Он был доставлен в больницу им. Семашко Серпухова. Со слов пострадавшего мужчины, возможно, в горящем доме остались двое детей. Женщина и дети размещены в больнице N7.