В Индии в Бенгальском заливе утонула гражданка России

Гражданка России, находившаяся на отдые в Индии, утонула во вторник во время купания в Бенгальском заливе на юго-востоке страны, в штате Орисса.

По данным представителей в полицейском управлении города Пури, 45-летняя Ирина В. (фамилия россиянки уточняется) купалась в море вместе с пятью другими туристами-иностранцами у пляжной зоны Свардавар.

По предварительной версии, женщину подхватило сильным подводным течением. Она не смогла с ним справиться. Спасатели прибыли достаточно быстро, но откачать путешественницу не смогли. Женщину доставили в больницу, но врачи оказались бессильны, передает Интерфакс.

О гибели женщины уже извещен ее муж, находившийся в Калькутте, и генеральное консульство России в Ченнаи. Известно, что 15 марта в составе тургруппы росиянка должна была вернуться домой.