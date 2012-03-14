Пожар в подмосковной деревне Нефедово: судьба двоих детей неизвестна

На юге Подмосковья в деревне Нефедово Серпуховского района в ночь на среду сгорел жилой деревянный одноэтажный дом. В результате пожара пострадало 7 человек - две семьи с детьми. Судьба двоих детей, 5 и 12 лет, остается неизвестной.

Сообщение о пожаре в деревянном здании поступила спасателям в 01.25 мск. К моменту прибытия пожарных подразделений строение горело по всей площади 10 на 15 м. Через четыре минуты пожар уже был локализован.

В 5.43 пожарные полностью потушили пламя. По данным МЧС, в этом доме проживает две семьи. Из горящего дома были эвакуированы трое взрослых и пятеро детей. В результате пожара пострадал один из взрослых. Он был доставлен в больницу им.Семашко Серпухова. Со слов пострадавшего мужчины, возможно, в горящем доме остались двое детей.Женщина и дети размещены в больнице N7.

В настоящее время проводится разбор конструкций, передает РИА Новости. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте происшествия находятся пять пожарных расчетов.