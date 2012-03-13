В Индии утонула российская туристка в Бенгальском заливе

В Бенгальском заливе на юго-востоке Индии, в штате Орисса во вторник днём утонула 45-летняя туристка из России. О произошедшем уже извещен муж Ирины, находившийся в Калькутте, и генеральное консульство России в Ченнаи.

45-летняя Ирина В. (фамилия уточняется) купалась в море вместе с пятью другими туристами-иностранцами у пляжной зоны Свардавар, сообщили в в полицейском управлении города Пури, близ которого произошел инцидент, передает Интерфакс.

Предположительно, женщину подхватило сильным подводным течением, с которым она не смогла справиться, отметили представители полиции. Несмотря на то, что спасатели прибыли достаточно быстро, откачать россиянку не смогли.

Оказались бессильны и врачи ближайшей больницы, куда была доставлена туристка.

Известно, что в четверг в составе тургруппы Ирина должна была вылететь в Россию.