Три девочки в детском саду проглотили капсулы с крысиным ядом

В детском саду «Гвоздичка» в Печорском районе республики Коми три девочки госпитализированы в больницу с подозрением на отравление крысиным ядом. Находясь в детском саду, малышки четырех и пять лет нашли в группе за батареями яркие капсулы. Девочки, решив, что это леденцы достали их и проглотили.

Съев конфетки, дети пожаловались воспитателям, что они были горькими. Взрослые тут же выяснили, что воспитанницы достали за батареей капсулы, в которых содержался крысиный яд. Малышей срочно госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы. Медики промыли маленьким пациенткам желудки.

Подозрение на отравление не подтвердилось, сообщил руководитель администрации Печорского района Игорь Бобков. Медики продолжают наблюдение за детьми и в ближайшие дни выпишут их, передает РИА Новости. В детском саду работает комиссия. Виновные в инциденте будут наказаны.