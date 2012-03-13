В Улан-Удэ во вторник в одной из спортивных школ трагически погиб 12-летний стрелок из лука. В грудь мальчика, отходившего от мишени, попала стрела. Ребёнок сам вынул ее из груди и сказал тренеру о произошедшем.

Стрела случайно сорвалась с лука подростка, также 12-ти лет, из следующей смены спортсменов, только что приступившей к тренировке. Взрослые тут же вызвали "скорую помощь", но врачи не смогли спасти подростка.

"По предварительным данным 13 марта 2012 года в вечернее время пять 12-летних подростков, посещающих спортивную секцию стрельбы из лука, тренировались в оборудованном помещении одной из детских юношеских спортивных школ города Улан-Удэ. После очередного выстрела по мишеням тренер подала команду собрать стрелы и на некоторое время покинула тренировочный зал. В это время один из спортсменов в результате неосторожного обращения с луком выстрелил в направившегося к мишени товарища и причинил ему смертельное ранение", - сообщает пресс-служба СК России.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято правовое решение.