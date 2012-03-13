Псковская полиция подтвердила, что жена Минха разбилась в ДТП

Псковская полиция подтвердила информацию о ДТП, в котором пострадала супруга полпреда президента в Госдуме Гарри Минха. По данным местной ГИБДД, в понедельник в 15.40 мск в Бежаницком районе на 99-м километре автодороге Новгородка - Пушкинские горы - Локня столкнулись автомобили Mitsubishi Space Star и Lexus.

В результате ДТП пострадали четыре человека - водители и две женщины - пассажирки обеих иномарок. В тот же день вечером вертолет МЧС Ми-8 вылетел из Петербурга на место ДТП и доставил двух пострадавших в НИИ имени Джанелидзе. Источник в петербургских медицинских кругах сообщил, что супруга Минха доставлена в НИИ скорой помощи, ее состояние "не очень хорошее", передает РИА Новости.

Сам Минх опроверг сообщения о том, что он или его жена попала в ДТП под Псковом. В интервью агентству он заявил, что впервые слышит об этой автоаварии.