Под Псковом попала в ДТП и серьёзно пострадала жена Гарри Минха

В Псковской области днем 12 марта на 99 км автодороги Новгородка-Пушкинские Горы-Локня столкнулись два автомобиля - "Мицубиси Спейс Стар" и "Лексус". В результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе супруга полномочного представителя президента России в Государственной думе РФ Гарри Минха.

Женщину госпитализировали на вертолете Северо-Западного регионального центра МЧС в одну из клиник Петербурга. По данным Life News, супруга полпреда ехала в качестве пассажирки в автомобиле "Лексус". За рулем сидел депутат одного из муниципальных образований Геннадий Воробьев. Также в машине находилась его жена.

По информации ГИБДД Псковской области, водитель "Мицубиси Спейс Стар", житель Вологодской области, на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Лексусом» (Lexus).

В результате ДТП пострадали водитель "Мицубиси" и его пассажирка, а также водитель и пассажирка второй машины, сообщает regions.ru.

Напомним, в начале прошлого года сам Гарри Минх попал в ДТП на Рублевке в Подмосковье, которое вызвало большой общественный резонанс.