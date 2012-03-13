В Казани задержаны полицейские, подозреваемые в пытках

Пятеро сотрудников отдела полиции "Дальний" города Казани, Татарстан, которые подозреваются в причастности к гибели задержанного Сергея Назарова, задержаны на 48 часов.





Среди задержанных - замначальника отдела полиции "Дальний", трое оперативников и участковый уполномоченный.

По данным сотрудников Казанского правозащитного центра, участковый дал признательные показания в отношении оперативников, которые вели допрос Назарова, скончавшегося в реанимации больницы после допроса в отделении полиции.