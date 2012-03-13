В Ленинградской области сгорел деревянный дом, погибли три человека

Пожар произошел в частном доме в Гатчинском районе Ленобласти, возгорание произошло утром во вторник, на пульт "01" сообщение о пожаре поступило в 05.10, в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что в огне погибли три человека.





Пожар произошел в деревне Лампово на улице Центральной, сгорели рубленый дом и баня.

После того, как в 06.32 МСК открытое горение было ликвидировано, сотрудники МЧС на месте ЧП обнаружили тела трех человек.