Скончался командир экипажа разбившегося вертолета Ка-52

Командир экипажа разбившегося в понедельник в Тверской области вертолета Ка-52, получивший в результате аварии тяжелые ранения, скончался от полученных ранений.





Связь с Ка-52 Торжокского центра боевого применения была потеряна накануне в 21:05 мск, предварительной версией причин крушение названы сложные погодные условия в районе тренировочного полета.