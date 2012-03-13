В Петербурге из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок

Двухлетний ребенок госпитализирован в Петербурге в тяжелом состоянии после падения из окна третьего этажа, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник.



Мальчик 2009 года рождения упал с третьего этажа дома по улице Ярослава Гашека в понедельник днем, находясь в квартире без присмотра. Ребенок живет с отцом, бабушкой и дедушкой, которые находились в

соседней комнате. Отец ребенка состоит на профилактическом учете как нарушающий порядок в сфере семейно-бытовых отношений.