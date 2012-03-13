Ирину Пороховщикову похоронят на Ваганьковском кладбище

Прощание с Ириной Пороховщиковой состоится в ритуальном зале ЦКБ, а похоронят Ирину на Ваганьковском кладбище рядом со своими родителями. Дата похорон жены Пороховщикова пока не определена.



Организацию похорон брат женщины Владимир Жуков отказался брать на себя. По словам адвоката Пороховщиковых Сергея Жорина, для перевозки тела нужно разрешение следователя и родного брата Ирины - Владимира Жукова. Но следователя поменяли, а брат Ирины, который у нее целый год пытался отсудить квартиру, сейчас отказывается принимать участие в организации похорон. Он настаивает, чтобы мы сообщили новость о смерти Ирины Александру Шалвовичу. Адвокат считает, что Жуков хочет «добить больного человека». Ведь у него вторая очередь по наследству на квартиру и пока жив Александр Шалвович, квартиру он не получит.



То, что Ирина покончила жизнь самоубийством, еще не доказано. Как сказал в передаче «Говорим и показываем» на «НТВ» криминалист Евгений Ищенко, «есть некоторое сомнение в том, самоубийство это, или замаскированное убийство, здесь очень важно мнение судмедэксперта» .

Александр Пороховщиков по-прежнему находится в реанимации, об улучшении его самочувствия говорить пока рано, он находится без сознания.