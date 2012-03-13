В Петербурге безработная облила себя керосином и подожгла

Вчера безработная жительница Петербурга, состоявшая на учете в психоневрологическом диспансере, покончила жизнь самосожжением. Женщина, 1964 года рождения, сожгла себя на лестничной площадке у своей квартиры в Саперном переулке.

До этого она неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством, сообщает "Интерфакс".

На месте происшествия найдены пять пластмассовых бутылок по 0,5 литра с надписью "Керосин", четыре из которых были полностью пустые, и предсмертная записка.



