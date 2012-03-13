СК РФ возбудил дело по факту крушения Ка-52

Военным следственным отделом Следственного комитета ( СК ) Российской Федерации по Тверскому гарнизону по факту падения вертолёта Ка-52 «аллигатор» возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ - нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Вертолёт войсковой части 62632-Д выполнял плановый учебный полёт, сообщает сайт Следственного Комитета.

Около 21 часа по московскому времени произошла потеря радиосвязи с экипажем. Во вторник с воздуха было обнаружено место крушения вертолета – около 2 километров северо-западнее поселка Малая Кисиленка Тверской области. В настоящий момент с привлечением специалистов проводится осмотр места происшествия, один из летчиков погиб, состояние здоровья другого извлеченного из кабины пилота врачи оценивают как тяжелое.

Для оказания практической и методической помощи в расследовании происшествия в следственную группу включены криминалисты из военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу, которые уже работают на месте крушения.