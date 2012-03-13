Петербуржцы, которые находились на борту потерпевшего крушение лайнера "Коста Конкордиа", до сих пор не получили денежных компенсаций от собственников судна. Об этом заявил один из пассажиров Никита Алфимов, пишет "БалтИнфо".



«Они, конечно, присылали сообщения с предложением выплатить 11 тыс. евро. Плюс еще энное количество денег. Но, естественно, мы это проигнорировали, так как этого мало. Также они обещали оплатить все походы к психиатру и другое лечение. Больше ничего», - рассказал Никита Алфимов.



Он считает, что выплата более солидных компенсаций начнется не раньше конца 2012 года.



Напомним, круизный лайнер "Коста Конкордия" в январе этого года напоролся на скалы близ острова Джильо у побережья Тосканы, где затем практически полностью ушел под воду.



Вследственных органах Италии считают, что лайнер получил крупную пробоину в днище в нескольких морских милях от Джильо и лишь затем, изменив курс, взял направление на остров.



В момент крушения на борту судна находились 3 216 пассажиров из 62 стран, в том числе более 100 россиян. На борту находилось 25 петербуржцев.