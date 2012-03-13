В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве первоклассника

9 марта в лесопарковой зоне города Добрянка было обнаружено тело пропавшего мальчика с признаками насильственной смерти, полицейскими в кратчайшие сроки установлен и задержан подозреваемый в совершенном убийстве.





Следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Благодаря грамотно спланированным и своевременно проведённым следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователями следственного отдела по г. Добрянка и второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления совместно с оперативными сотрудниками отдела МВД по Добрянскому району Пермского края и краевого ГУ МВД России установлен и задержан подозреваемый в совершенном убийстве.