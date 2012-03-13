На Ставрополье более 200 машин сутки стоят в пробке

Около двухсот автомобилей уже почти сутки стоят в пробке на трассе Севастополь — Невинномысск. Произошли две аварии, в которых участвовало 8 машин. Около 400 метров дороги быстро замело снегом.

Движение сначала ограничили, а потом и вовсе перекрыли.

Сильный ветер мешает расчистке трассы. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы. Весь транспорт направляют в объезд. Для водителей соорудили места для обогрева. О пострадавших сведений не поступало, сообщает «НТВ». В субботу из-за непогоды в Ставрополье были закрыты сразу четыре автотрассы.



