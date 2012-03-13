О крушении вертолета Ка-52 "Аллигатор" сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ, вертолет разбился около города Торжок в Тверской области, один пилот погиб.





Второй пилот при крушении Ка-52 пострадал. Вертолет был обнаружен 8.45 мск группой поиска и спасания в 10 километрах западнее аэродрома Торжок.