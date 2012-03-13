Участник террористического бандподполья убит в Дагестане

Во вторник в Дагестане уничтожен боевик при оказании вооруженного сопротивления, бой произошел в окрестностях селения Губден Карабудахкентского района Дагестана, сообщил представитель пресс-службы МВД республики.





Предварительно боевик опознан как Арсланали Абусаидов, он находился в федеральном розыске как за преступления террористической, так и общеуголовной направленности, сообщает "Интерфакс".