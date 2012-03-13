//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия

В Пермском крае в результате страшного ДТП пострадали 11 человек

13 марта 2012, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Пермском крае в результате страшного ДТП пострадали 11 человек

Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Пермском крае. Пострадали 11 человек. Авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург около поста ГИБДД в селе Лобаново.

 Ранее сообщалось, что столкнулись грузовой автомобиль "Вольво" и пассажирская "Газель", однако по последним данным в аварии участвовали 4 автомобиля.
Пока неизвестно, что послужило причиной столкновения  четырех автомобилей: маршрутного такси марки "Газель", следовавшей сообщением Лобаново-Пермь, грузового автомобиля "Вольво", фургона ГАЗ 3309 и автомобиля ВАЗ 2114. После столкновения пассажирская"Газель" и фургон опрокинулись на бок и угодили в кювет. В результате ДТП погибла женщина - пассажирка маршрутного такси, 11 человек пострадали, среди них 10 пассажиров "Газели" и водитель автомобиля "Вольво", сообщает ИТАР-ТАСС.
 В настоящий момент 4 человека находятся в тяжелом состоянии, 7 человек - в состоянии средней тяжести.
Всего в маршрутном такси находилось 10 человек, в том числе 4-летний ребенок.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

НС

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Общество

Как в Сети оказались личные данные 3000 участников московских акций протеста или кто "рулит" политическими телеграм-каналами?

Как в Сети оказались личные данные 3000 участников московских акций протеста или кто "рулит" политическими телеграм-каналами?

Накануне митинга «Вернем себе право на выборы!» telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал личные данные 3000 участников московских акций протеста. Как он попал в Сеть, и кто владелец канала?

//Общество

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан об изменениях на полуострове

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан об изменениях на полуострове

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который ранее занимал пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал в Сети цитаты из писем местных жителей, которые писали, как изменился полуостров после воссоединения с Россией.

//В мире

СМИ: снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса

СМИ: снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса

Командование украинской операции объединенных сил направило снайперов к линии разграничения в Донбассе, разрешив им в нарушение перемирия стрелять по военнослужащим и мирным жителям.

//В мире

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест в связи с приездом президента РФ Владимиром Путиным в Крым на международное байк-шоу "Тень Вавилона". Глава государства появился на фестивале на мотоцикле "Урал".

//В мире

Эксперт назвал прогноз возможной битвы между США и Россией в море

Эксперт назвал прогноз возможной битвы между США и Россией в море

Американский специалист ВМС Лайл Голдстайн сообщил о возможном столкновении России и Соединённых Штатов в водах Чёрного моря. По его мнению, обстановка на мировой арене с каждым днём становится более напряжённой.

//Новости СМИ2

//Политика

В Госдуме посчитали "смешным" очередной протест Украины

В Госдуме посчитали "смешным" очередной протест Украины

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на протест МИД Украины из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым.

//Общество

В Подмосковье дворник задолжала почти 2 млрд рублей

В Подмосковье дворник задолжала почти 2 млрд рублей

Стало известно о женщине - дворнике с фамилией Бодрова из подмосковного Воскресенска, с которой судебные приставы ходят взыскать долг около двух миллиардов рублей. Уточняется, что заработная плата сотрудника ЖКХ составляется 15 тысяч рублей.

//Общество

Эксперты назвали 11 преимуществ жизни с кошками

Эксперты назвали 11 преимуществ жизни с кошками

Журналисты шведского издания Expressen составили список причин, почему с кошками (и котами) человеку жить интереснее и веселее, чем без них. В данный перечень вошли одиннадцать пунктов.

//Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала забавные фотографии с сыновьями из отпуска

Мария Кожевникова показала забавные фотографии с сыновьями из отпуска

Известная актриса и бывший депутат Государственной думы Мария Кожевникова поделилась с поклонниками совместной фотографией с сыновьями. Знаменитость наслаждается семейным отдыхом в испанской Марбелье.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Спорт

«Локомотив» разгромил «Урал» 4:0

«Локомотив» разгромил «Урал» 4:0

Сегодня, 11 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялся матч пятого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Урал». Главный арбитр Николай Волошин (Смоленск) Не так давно между «красно-зелеными» и «оранжево-черными» пробежала черная кошка.

//Интервью

Актер Алексей Демидов: о «космосе», об «Истребителях» и Ангеле-Хранителе

Актер Алексей Демидов: о «космосе», об «Истребителях» и Ангеле-Хранителе

Талантливый молодой актер Алексей Демидов хорошо знаком зрителям по фильмам-сериалам «Истребители: Последний бой», «Мишель», «Ангел-Хранитель», «Анна-детектив», «Торгсин». В копилке актера уже много заметных ролей. Как простой мальчишка из Нижнего Новгорода покорил Москву – об этом Алексей Демидов рассказал "АН".

//Происшествия

На Приморье надвигается шторм

На Приморье надвигается шторм

Жителей Приморского края предупредили о погодной опасности. На 11 и 12 августа в регионе объявлено штормовое предупреждение. Сообщается, что причиной непогоды стал тайфун «Лекима».

//Происшествия

Двоих преступников вернули в психбольницу под Волгоградом

Двоих преступников вернули в психбольницу под Волгоградом

Сбежавших из психбольницы под Волгоградом вернули в лечебницу, рассказал представитель регионального ГУ МВД Антон Корнаухов. В стационаре двое мужчин находились на принудительном лечении.

//Общество

Как своими глазами увидеть коррупцию? Конфискованные ценности чиновника-казнокрада выставили в музее

Как своими глазами увидеть коррупцию? Конфискованные ценности чиновника-казнокрада выставили в музее

В музее «Новый Иерусалим» выставлены ценности, конфискованные у настоящего Остапа Бендера в юбке аферистки Жанны Буллок и ее мужа бывшего вице-губернатора Подмосковья Алексея Кузнецова

//Происшествия

Московская сауна стала "домом" для нескольких тысяч мигрантов

Московская сауна стала "домом" для нескольких тысяч мигрантов

В Москве предприимчивый владелец сауны решил подзаработать и прописал в помещении не одного-двоих и даже не десять, а пять тысяч трудовых мигрантов. На мужчину заведено уголовное дело.

//В мире

В Гонконге акции протеста приводят к всё большим жертвам

В Гонконге акции протеста приводят к всё большим жертвам

Демонстрации в Гонконге не прекращаются с июня этого года. Протестующие жители требуют от правительства не принимать поправки к закону об экстрадиции. Изначально мирные акции с каждым разом всё ужесточаются.

//Происшествия

После обвала в шахте в Якутии остается неизвестной судьба одного горняка

После обвала в шахте в Якутии остается неизвестной судьба одного горняка

Горная порода обрушилась в Якутии в угольной шахте в Оймяконе. Сообщается, что после произошедшего местоположение одного из рабочих шахты до сих пор остаётся неизвестным.

//Происшествия

В Петербурге механик автосервиса ударил клиента ножом

В Петербурге механик автосервиса ударил клиента ножом

В субботу,10 августа, в Санкт-Петербурге в одном из автосервисов, расположенных на Выборгском шоссе, механик напал на посетителя с ножом. Отмечается, что между 27-летним мужчиной и мастером возник конфликт.

//В мире

В США назвали тех, кто забрал большую часть денег на планете

В США назвали тех, кто забрал большую часть денег на планете

Агентство Bloomberg опубликовало список богатейших семей в мире. Самый богатый из них зарабатывает 100 миллионов долларов в день!

//Общество

"12 ракетчиков в тяжелейшем состоянии. Пятеро из них не пережили эту ночь". Продолжение трагедии под Северодвинском

"12 ракетчиков в тяжелейшем состоянии. Пятеро из них не пережили эту ночь". Продолжение трагедии под Северодвинском

После взрыва под Северодвинском в Москву доставлены в тяжелейшем состоянии 12 ракетчиков. Пятеро из них не пережили эту ночь. У пострадавших два диагноза - тяжелые взрывные травмы и радиационное облучение

//Общество

В СПЧ рассказали, что следят за здоровьем задержанного на незаконной акции режиссера

В СПЧ рассказали, что следят за здоровьем задержанного на незаконной акции режиссера

Глава российского Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что в СПЧ следят за состоянием здоровья режиссёра Дмитрия Васильева, которого задержали за участие в несанкционированном митинге 27 июля.

//Шоу-бизнес

Ученый: Оззи Осборн - генетический мутант

Ученый: Оззи Осборн - генетический мутант

Ученый Билли Салливан выявил мутацию в генах известного британского исполнителя Оззи Осборна. По его мнению, данное свойство организма помогло артисту пережить "тусовочный" образ жизни рок-музыканта.

//Общество

Роскомнадзор обвинил Google в пропаганде несанкционированных акций

Роскомнадзор обвинил Google в пропаганде несанкционированных акций

Роскомнадзор в официальном письме обратился к компании Google с требованием перестать при помощи YouTube рекламировать на территории России несанкционированные акции.

//Здоровье

Ученые назвали причину и возраст начала старения

Ученые назвали причину и возраст начала старения

Старение начинается с угасания активности. Как правило это происходит под сорок лет. Но в отдельных случаях старение может начаться и в 25 лет. Обэтом сообщает МedikForum.

//Общество

"Рецепт" от кризиса среднего возраста рассказали психологи

"Рецепт" от кризиса среднего возраста рассказали психологи

Кризис среднего возраста не понаслышке знаком многим мужчинам. Психологи рассказали, что можно предпринять, чтобы сложный эмоциональный период прошёл максимально легко.

//Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о дне, который перевернул всю её жизнь

Меган Маркл рассказала о дне, который перевернул всю её жизнь

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о судьбоносном дне в её жизни. По её словам, события в тот день помогли ей обрести известность и стать ближе на пути к замужеству за принца Гарри.

//Политика

Трамп назвал Байдена психически нездоровым для президента

Трамп назвал Байдена психически нездоровым для президента

Дональд Трамп назвал своего конкурента за пост президента США «психически непригодным» для этой должности. Это уже очередная трамповская критика Джо Байдена. Судя по ее характеру, президент США сам не совсем адекватно реагирует на обстоятельства.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Алла Вербер: смерть от морепродуктов, fashion-индустрия и состояние,сколоченное на скупленном в блокадном Ленинграде антиквариате

Алла Вербер: смерть от морепродуктов, fashion-индустрия и состояние,сколоченное на скупленном в блокадном Ленинграде антиквариате

Неожиданная смерть fashion-директор ЦУМа Аллы Вербер породила немало пересудов. Для гламурной тусовки она была как Алла Пугачева, но только в мире моде. Как можно умереть в Италии от аллергии на морепродукты?

//Здоровье

Ученые признались, что секрет крепкого брака в алкоголе

Ученые признались, что секрет крепкого брака в алкоголе

Крепкая семья бывает преимущество у любителей злоупотреблений алкоголем. Такой вывод получился у исследователей университета Бристоль. Публикация о результатах опытов появилась на страницах New Scientist.

//Происшествия

В Ставрополе водитель маршрутки побил девушку из-за трёх рублей

В Ставрополе водитель маршрутки побил девушку из-за трёх рублей

Стало известно об инциденте, который произошёл в пятницу, 9 августа, в ставропольской маршрутке. Водитель транспортного средства ударил пассажирку у за то, что она не доплатила три рубля за проезд.

//Происшествия

В Татарстане произошла утечка вещества, влияющего на центральную нервную систему

В Татарстане произошла утечка вещества, влияющего на центральную нервную систему

В Татарстане на трассе М-7 «Волга» в районе деревни Званка произошла утечка опасного вещества, которое воздействует на центральную нервную систему человека, а также вызывает трудноизлечимые дерматиты.

//В мире

Нынешние политики неспособны управлять страной, считает Елизавета II

Нынешние политики неспособны управлять страной, считает Елизавета II

В воскресенье, 11 августа, помощник Елизаветы II сообщил, что королеву разочаровали неспособные грамотно действовать в условиях Brexit британские политики. По её мнению, нынешнее поколение неспособно правильно управлять государством.

//Политика

Поклонская прокомментировала реакцию Киева на поездку Путина в Крым

Поклонская прокомментировала реакцию Киева на поездку Путина в Крым

Российский депутат Наталья Поклонская уверена, что Киев понимает абсурдность своих протестов из-за поездки президента России Владимира Путина в Севастополь.

//Новости СМИ2

//Общество

Медведев назвал подаренного ему бойцового пса, как героя культового мультика

Медведев назвал подаренного ему бойцового пса, как героя культового мультика

Российский премьер-министр рассказал о судьбе алабая, подаренного ему президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Щенку дали кличку, похожую на имя одного из персонажей культового американского мультфильма.

//Общество

В колледжах заменят устаревшие профессии на более современные

В колледжах заменят устаревшие профессии на более современные

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что в 2020 году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования планируется исключить около ста позиций.

//Здоровье

«Богатые» макаки подсказали ученым причины долголетия людей

«Богатые» макаки подсказали ученым причины долголетия людей

Причиной крепкого здоровья людей скрывается не в деньгах, а в статусе. Такой вывод получился у ученых из американского университета Дьюка, которые изучали обезьян. Оказалось, иммунитет зависит от места в иерархии.

//Происшествия

В Балашихе на станции "Черное" обрушилась часть платформы

В Балашихе на станции "Черное" обрушилась часть платформы

Электрички Горьковского направления МЖД, следующие из Москвы, временно не останавливаются на платформе "Черное": в ночь на воскресенье она была повреждена. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

//В мире

В ДНР сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

В ДНР сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

Представитель Народной милиции ДНР сообщил, что ополченцы уничтожали беспилотный летательный аппарат Военных сил Украины, который, предположительно, планировал сбросить боеприпас на село Ленинское. Инцидент произошёл в районе 11 часов по Москве.

//Общество

Теракт в норвежской мечети мог быть местью за убийство

Теракт в норвежской мечети мог быть местью за убийство

Полиция не исключает, что стрельба в мечети в Норвегии имеет признаки терроризма. Однако появились новые подробности, которые меняют рабочую версию следователей, сообщает агентство France press.

//Новости МирТесен

//live

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах озера Байкал размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор АНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.

//В мире

В Раде призвали Зеленского соблюдать нейтралитет между РФ и США

В Раде призвали Зеленского соблюдать нейтралитет между РФ и США

Депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует соблюдать нейтралитет между Россией и Соединёнными Штатами для восстановления экономики страны.

//Политика

Франция потребовала долги царской России

Франция потребовала долги царской России

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер накануне потребовал от правительства окончательно решить вопрос о выплатах французским гражданам-держателям облигаций Российской империи.

//Шоу-бизнес

СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук планируют свадьбу осенью

СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук планируют свадьбу осенью

В начале года в Сети появилась информация, что известный российский режиссёр Фёдор Бондарчук сделал предложение своей возлюбленной актрисе Паулине Андреевой. Сейчас инсайдера сообщили, что пара начинает подготовку к свадьбе.

//Экономика

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Составлен рейтинг самых богатых семей на планете по версии агентства Bloomberg. На первой строчке "хит-парада" оказалась американская семья Уолтон, владеющая сетью супермаркетов Walmart.

//Общество

Заслуженный учитель раскритиковал идею стандартизации школьной формы в России

Заслуженный учитель раскритиковал идею стандартизации школьной формы в России

Как сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в России к 2020 году могут ввести предварительный национальный стандарт на школьную форму, пишут «Известия».

//Общество

В Артеке собрались дети, мечтающие работать в следственном комитете

В Артеке собрались дети, мечтающие работать в следственном комитете

Следственный комитет распространил информацию, что по поручению председателя Следкома Александра БАСТРЫКИНА в «Артеке» начата программа «Юный следователь».

//Здоровье

Названы 6 фруктов, которые помогают при артрите

Названы 6 фруктов, которые помогают при артрите

Медики из Великобритании провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что, употребляя в пищу определенные фрукты (помимо основного лечения), можно существенно снизить боли и воспаление при артрите.

//Происшествия

Известны личности сбежавших заключенных из психбольницы под Волгоградом

Известны личности сбежавших заключенных из психбольницы под Волгоградом

В Волгоградской области полиция разыскивает двух опасных преступников, которые сбежали из психбольницы в селе Ложки Калачевского района в воскресенье утром, 11 августа.

//Шоу-бизнес

СМИ оценили стоимость "публичных" украшений Меган Маркл

СМИ оценили стоимость "публичных" украшений Меган Маркл

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл оказалась обладательницей внушительной коллекции ювелирных украшений. СМИ подсчитали примерную стоимость тех, в которых Меган выходила в свет.

//Общество

Очевидцы выложили в Сеть видео горевшей на МКАД Tesla. В автомобиле находились известный бизнесмен и двое его детей

Очевидцы выложили в Сеть видео горевшей на МКАД Tesla. В автомобиле находились известный бизнесмен и двое его детей

Очевидцы разместили в Сети ролик горящей на МКАД Tesla. Автомобиль двигался на автопилоте, но электроника не сумела распознать стоявший на дороге эвакуатор. В результате столкновения начался пожар

//Политика

В Крыму не против, чтобы Украина "пачкала бумагу" написанием протестов

В Крыму не против, чтобы Украина "пачкала бумагу" написанием протестов

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек оценил протест Министерства иностранных дел Украины из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым на международное байк-шоу. По его мнению, "ноты протеста украинской стороны - это работа на мусорную корзину".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
2

"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер
3

На Украине потребовали от Монголии 10 миллиардов долларов компенсации за иго
4

Лиза и Гарри Галкины покорили поклонников нежным образом на фото
5

Лолита показала танец в слитном купальнике и удивила поклонников фигурой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры