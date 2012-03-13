В Пермском крае в результате страшного ДТП пострадали 11 человек

Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Пермском крае. Пострадали 11 человек. Авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург около поста ГИБДД в селе Лобаново.

Ранее сообщалось, что столкнулись грузовой автомобиль "Вольво" и пассажирская "Газель", однако по последним данным в аварии участвовали 4 автомобиля.

Пока неизвестно, что послужило причиной столкновения четырех автомобилей: маршрутного такси марки "Газель", следовавшей сообщением Лобаново-Пермь, грузового автомобиля "Вольво", фургона ГАЗ 3309 и автомобиля ВАЗ 2114. После столкновения пассажирская"Газель" и фургон опрокинулись на бок и угодили в кювет. В результате ДТП погибла женщина - пассажирка маршрутного такси, 11 человек пострадали, среди них 10 пассажиров "Газели" и водитель автомобиля "Вольво", сообщает ИТАР-ТАСС.

В настоящий момент 4 человека находятся в тяжелом состоянии, 7 человек - в состоянии средней тяжести.

Всего в маршрутном такси находилось 10 человек, в том числе 4-летний ребенок.



