В Москве автомобиль пробил ограждение и упал в реку

Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего утром во вторник на Пречистенской набережной в центре Москвы, авария произошла недалеко от храма Христа Спасителя: автомобиль Nissan Note пробил ограждение и упал в реку.





ДТП произошло около 7 утра недалеко от дома номер 17, водитель спасен, его осматривают медики. Причины ДТП выясняются.