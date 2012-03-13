Вулкан Шивелуч на Камчатке активизировался

Самый северный действующий вулкан Камчатки - Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 3,4 километра. Это могли наблюдать жители поселка Ключи, находящегося от него в сорока километрах.



Усиление активности вулкана Шивелуч, высота которого составляет около 3,3 тысячи метров над уровнем моря, началось в мае 2009 года. В куполе вулкана в результате активизации извержения появилась расщелина глубиной около 30 метров. Над кратером периодически поднимаются мощные столбы газа и пепла на высоту от трех до восьми километров. Для населенных пунктов извержение вулкана опасности не представляет, однако пепловые выбросы представляют серьезную угрозу для авиации.

В окрестностях вулкана возможня пеплопадовы. Вулканический пепел - частицы магматического материала диаметром до двух миллиметров – может вызывать отравления у людей и животных из-за сложного химического состава.