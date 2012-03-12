В Красноярске произошел массовый побег из школы-интерната

В Красноярске сбежали шестеро воспитанников школы-интерната N3. По факту массового побега началась проверка. Инцидент произошел 11 марта. Трое детей сбежали днем, еще трое в вечернее время.

Две из сбежавших воспитанниц, 1997 г.р. и 1998 г.р., отправились в красноярскую телекомпанию. В эфире телевидения девушки заявили, что в интернате с ними плохо обращаются. Они продемонстрировали синяки на теле. Позже сотрудники полиции установили, что телесные повреждения у одной из девушек были получены в результате драки с 11-летним воспитанником этого же интерната, передает РБК. Девушки были помещены в социальный центр. С третьей удалось связаться по телефону. Полицейские также ищут троих воспитанников, 1998 г.р., 1997 г.р. и 1995 г.р., которые в этот же день часом ранее во время прогулки убежали из интерната.