Информация о том, что мать похищенной накануне в Брянске девятимесячной девочки подвергалась проверке на Полиграфе, не соответствует действительности, старший помощник по связям со СМИ СУ СК России по Брянской области Сергей Цыганок.

Ранее появилась информация о том, что "мать ребенка находится в кабинете следователя и ее проверяют на полиграфе, а результаты исследования будут известны только завтра".

"О том, что мать похищенного ребенка исследовали на полиграфе, мне ничего неизвестно. Мы его не проводили. Что касается поисков девочки, то пока существенных результатов у нас нет. Из Москвы на допрос мы вызвали отца ребенка, но веских оснований подозревать его в похищении собственного ребенка у нас нет. Однако мы должны проверить все версии, в том числе и эту", - рассказал Цыганок, передает Интерфакс.

"АН" писали, что удивительно спокойное поведение матери похищенного ребенка, 19-летней Светланы Шкапцовой, вызвало подозрение у следователей.

Напомним, в воскресенье, 11 марта, около 17:30 у зоомагазина в доме № 33 по улице Пушкина в Володарском районе города пропала детская коляска-трансформер, в которой находился ребенок. Коляску, в которой находилась девочка в момент исчезновения, полицейские нашли в подъезде дома вечером воскресенья. Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Следователи-криминалисты центрального аппарата СК подключились к поиску девятимесячной девочки.

Поиски ребёнка продолжаются. За достоверную информацию о местонахождении пропавшего ребенка УМВД гарантирует денежное вознаграждение в сумме 1 миллион рублей.