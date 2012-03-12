В Калуге повесилась 14-летняя девочка

В Калуге 14-летняя девочка повесилась на поясе от кимоно. По данному факту возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 10 марта. Известно, что девочка воспитывалась в благополучной семье.

Девочка должна была поехать на соревнования по дзюдо в Тулу. Ребенок не явился на место сбора. Когда мать погибшей пришла домой, она обнаружила дочь повешенной на поясе от кимоно, передает РИА Новости. В настоящее время по данному факту проводится следствие.