Столкновение маршрутки с фурой: одна погибла, 4 в реанимации и ещё 7 раненых

11 человек пострадали в воскресенье днём при столкновении пассажирской "ГАЗели" с грузовым автомобилем Volvo в Пермском крае. Одна из пассажирок "ГАЗели". Кроме того, одна пассажирка маршрутки погибла на месте.

ДТП произошло около 15 часов 10 минут по местному времени (13:10 по Москве) около поста ГИБДД в селе Лобаново на трассе Пермь-Екатеринбург, сообщает ИТАР-ТАСС. В микроавтобусе, следовавшем по маршруту Лобаново-Пермь, в момент столкновения находились 10 пассажиров. На месте аварии работают три бригады скорой помощи

Четверо пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, семеро — в состоянии средней тяжести, говорится в пресс-релизе пресс-службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

"АН" писали, что ранее поступили сведения об одной погибшей пассажирке и семи пострадавших.