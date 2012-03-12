В Краснодаре самолет прервал взлет из-за отказа двигателя

В аэропорту Краснодара прервал взлет самолет Airbus A319 авиакомпании S7. Инцидент произошел утром в понедельник, 12 марта. Предварительная причина, по данным ООО "Базэл Аэро", - отказ двигателя.

Airbus A319 должен был лететь в московский аэропорт "Домодедово". Сведений о количестве пассажиров нет. При взлете у самолета произошел отказ двигателя, передает РИА Новости. Экипаж принял решение прервать взлет. В настоящее время самолет осматривают специалисты. Пассажиры были отправлены рейсами других авиакомпаний. Часть из них отказалась от полета.