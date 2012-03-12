В Нижегородской области столкнулись два катера, пострадали 6 человек

В Нижегородской области столкнулись два катера на воздушной подушке. Инцидент произошел на реке Волга в 500 м от берега. Суда совершали регулярные пассажирские перевозки между Нижним Новгородом и г. Бор.

По данным МЧС России, на борту катеров находились 20 человек. В результате аварии пострадали 6 человек. В числе пострадавших - два капитана и четыре пассажира. Все они были госпитализированы.Катеры столкнулись по касательной, пишет РБК. В результате столкновения они получили механические повреждения. Один катер с пассажирами самостоятельно дошел до берега, второй находится на реке.