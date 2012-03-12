Шесть человек пострадали при столкновении судов на Волге, двое в реанимации
12 марта 2012, 16:38 [ «Аргументы Недели. Нижний Новгород» ]
На Волге недалеко Нижнего Новгорода в результате столкновения в условиях плохой видимости двух судов на воздушной подушке пострадали шесть человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Ранее Нижегородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями сообщил об ухудшении погоды в Нижегородской области в связи с сильной метелью, напоминают Вести.