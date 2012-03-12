В пригороде Перми грузовой автомобиль столкнулся с пассажирской "Газелью". Инцидент произошел днем в понедельник, 12 марта. В результате аварии один человек погиб, еще семеро получили травмы.

По данным МЧС России, ДТП произошло в районе поста ГИБДД в селе Лобаново. На трассе Пермь-Екатеринбург фура Volvo столкнулась с пассажирской "Газелью". В результате один человек погиб, передает РИА Новости. Пострадали семь человек. По предварительной информации, среди них есть ребенок четырех лет.