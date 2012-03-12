Друзья собирают деньги на похороны Ирины Пороховщиковой (ВИДЕО)

Организацией похорон Ирины Пороховщиковой занимаются ее друзья и знакомые. Родной брат пообещал лишь помочь финансово. Уже собраны деньги на гроб, катафалк и работу гримеров при морге, которые подготовят тело.



Дирекция театра имени Пушкина, где началась история любви России Александра Пороховщикова и его жены Ирины, отказалась проводить прощание в своем помещении, но с деньгами обязательно поможет.

Сам знаменитый актер до сих пор не знает о том, что его жена Ирина покончила жизнь самоубийством.



