Друзья собирают деньги на похороны Ирины Пороховщиковой (ВИДЕО)
12 марта 2012, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]
Организацией похорон Ирины Пороховщиковой занимаются ее друзья и знакомые. Родной брат пообещал лишь помочь финансово. Уже собраны деньги на гроб, катафалк и работу гримеров при морге, которые подготовят тело.
Дирекция театра имени Пушкина, где началась история любви России Александра Пороховщикова и его жены Ирины, отказалась проводить прощание в своем помещении, но с деньгами обязательно поможет.
Сам знаменитый актер до сих пор не знает о том, что его жена Ирина покончила жизнь самоубийством.