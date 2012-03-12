За взятку задержан чиновник Егорьевской администрации

Полицейскими ПК ГУ МВД России по Московской области при получении взятки задержан главный архитектор-председатель комитета по строительству, архитектуре, транспорту и связи администрации Егорьевского муниципального района, сообщила АН пресс-секретарь УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области Юлия Кондакова.





Чиновник потребовал 70 000 рублей за беспрепятственное оформление документов и выдачу в аренду земельного участка площадью 800 кв. м. под индивидуальное жилищное строительство.

Ранее, еще с августа 2011 года сотрудникам подмосковного УЭБ и ПК стала поступать оперативная информация о том, что чиновник администрации Егорьевского района, используя свое служебное положение, вымогает денежные средства у граждан обращающихся в администрацию с заявлением о выдаче земельных участков в аренду.

В целях отработки этой информации были проведены оперативно–разыскные мероприятия. Указанные факты противоправной деятельности подтвердились и главный архитектор-председатель Комитета по строительству администрации Егорьевского муниципального района при получении взятки в размере 70 000 рублей был задержан.

По данному факту следственным отделом по г. Егорьевску ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ – получение взятки, подозреваемый арестован.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности задержанного, а так же установление иных должностных лиц, причастных к совершению преступлений.