В Химках задержаны барсеточники

В Дежурную часть Управления МВД России по Химкам поступило заявление от местного жителя о том, что на неохраняемой автостоянке около «Макдональдса» неизвестный подошел к его машине, на глазах у хозяина разбил стекло передней пассажирской двери, похитил сумку с деньгами и документами и скрылся на поджидавшей машине, сообщили "АН" в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.





Тогда злоумышленников по "горячим следам" поймать не удалось.

Через неделю точно таким же способом была предпринята попытка ограбления автомашины, стоящей на АЗС Химок. Но за данной автозаправкой уже вели наблюдение сотрудники уголовного розыска, сотрудники полиции сразу задержали грабителя.

Его сообщнику, который ждал в автомобиле, удалось скрыться, все происходящее зафиксировали камеры наблюдения, установленные на автозаправке.

Задержанного опознал и водитель автомобиля, ограбленного у «Макдональдса». Им оказался 37-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за грабежи и разбои.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.