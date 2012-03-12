ДТП произошло в Челябинской области, погибли три человека
12 марта 2012, 09:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
12 марта 2012, 09:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
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