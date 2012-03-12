ДТП произошло в Челябинской области, погибли три человека

Volkswagen Touareg врезался в столб в Магнитогорске Челябинской области, ДТП произошло в воскресенье на улице 9 мая. В ДТП погибли 28-летний водитель иномарки и два пассажира, - 23-летняя девушка и 29-летний мужчина.





Авария произошла на улице 9 мая, ранее, по данным ГИБДД, водитель Volkswagen привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения семь раз.