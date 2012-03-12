В Москве ограблены две аптеки

На юго-западе Москвы совершено два вооруженных нападения на аптеки. Оба нападения совершили двое мужчин в черных куртках. Они заходили в аптеку, один вставал возле дверей, второй, угрожая фармацевту пистолетом, заставлял отдать выручку.



В первом случае в аптеке по адресу Нагорная улица, дом 34, корпус 2, было похищено 4 тыс. рублей, во втором случае, в доме 38 по Нахимовскому проспекту - 8 тыс. рублей.

Нападения на обе аптеки , видимо,совершили одни и те же люди. Они объявлены в розыск.



